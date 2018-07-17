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В Воронежской области подешевела аренда «однушек»
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В Воронежской области подешевела аренда «однушек» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Снимать квартиру стоит около 10 тыс. рублей в месяц. Аренда однокомнатных квартир в Воронежской области за первую половину 2018 года подешевела на 2,5%, сообщили аналитики портала Domofond.ru в пятницу, 13 июля. Арендная ставка по сравнению со вторым полугодием 2017-го упала на 260 рублей, составив 10,2 тыс. рублей в месяц. Воронежская область оказалась на 6 месте из 10 среди регионов с наиболее заметным снижением арендных ставок. Первые три места занимают Петербург (-5,2%), Татарстан и Приморский край (-4,1% и -4% соответственно). А вот лидерами по росту цены съёма «однушки» стали Якутия (+7,9%), Бурятия (+4,7%) и Забайкальский край (+4,1%). Дарья Крымова
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