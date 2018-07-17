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Нестле на страже здорового образа жизни детей
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Нестле на страже здорового образа жизни детей 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Швейцарская компания объявила о запуске глобальной инициативы «Нестле. Здоровые дети».
В рамках инициативы компания старается улучшить качество жизни детей по всему миру и внести вклад в здоровое будущее подрастающего поколения. Задачи поставлены не из легких — к 2030 году Нестле намерена помочь 50 миллионам детей вести здоровый образ жизни.
Для такой масштабной работы к проекту привлечены ведущие эксперты в области питания и физиологии. Концепция программы включает несколько основных направлений: диалог с государственными структурами, обмен данными с научным сообществом, обучение потребителей в медиаканалах и изменение продуктов и сервисов.
Такая программа уже дала результаты. Например, количество добавленных сахаров в продукты сократилось на 8%, уменьшилось и содержание соли: ее показатели снизились на 330 тонн. К тому же, ингредиентом № 1 в готовых завтраках стали цельные злаки, их употребление снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и диабета, а также помогает контролировать вес.
Но на этом «Нестле» не планирует останавливаться. Через два года компания хочет добавить в продукты еще больше овощей, продолжить сокращение соли и сахара, а также уменьшить содержание насыщенных жиров.
Марсиаль Роллан, глава рынка Нестле в регионе Россия и Евразия, объявляет о запуске глобальной инициативы «Нестле. Здоровые дети»
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