Ярмоленко заставляет одноклубников слушать Верку Сердючку 

Новичок «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко знакомит своих партнеров по команде с творчеством украинской исполнительницы Верки Сердючки. 28-летний форвард включил одну из композиций артистки во время автомобильной поездки с защитником лондонского клуба Иссой Диопом.
У Вест Гемі тепер «все будет хорошо»🤣 Андрій Ярмоленко привчає партнерів слухати правильну музику😜 pic.twitter.com/Yiz7DtKpgi
— FootballHub (@FootballHub_Ua) 18 июля 2018 г.
Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма» 11 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт с лондонским клубом.