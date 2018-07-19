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Ярмоленко заставляет одноклубников слушать Верку Сердючку
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Ярмоленко заставляет одноклубников слушать Верку Сердючку 

Спорт-Экспресс 23 минуты назад
Новичок «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко знакомит своих партнеров по команде с творчеством украинской исполнительницы Верки Сердючки. 28-летний форвард включил одну из композиций артистки во время автомобильной поездки с защитником лондонского клуба Иссой Диопом.
У Вест Гемі тепер «все будет хорошо»🤣 Андрій Ярмоленко привчає партнерів слухати правильну музику😜 pic.twitter.com/Yiz7DtKpgi
— FootballHub (@FootballHub_Ua) 18 июля 2018 г.
Ярмоленко стал игроком «Вест Хэма» 11 июля 2018 года, подписав 4-летний контракт с лондонским клубом.
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