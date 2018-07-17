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«Русский букер» может начать сбор пожертвований
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«Русский букер» может начать сбор пожертвований 

News.ru 1 час назад
Устроители литературной премии «Русский букер» продолжают поиск спонсора. Не исключено, что на поддержку награды будет объявлен сбор денежных средств.
«Сейчас мы также думаем об идее последовать фандрайзингу (сбору добровольных пожертвований), такую схему также исключать нельзя», — приводит ТАСС слова литературного секретаря премии Игоря Шайтанова. Он добавил, что не обращался за поддержкой в Минкультуры, однако уже сообщил о сложившейся проблеме советнику президента по культуре Владимиру Толстому.
Ранее News.ru писал о том, что «Русский букер» пропустит наградной сезон 2018 года в связи с отсутствием финансов. В случае, если спонсора не найдут к зиме, премию и вовсе закроют. Поиски продолжатся до ноября-декабря, когда окончательно формируются благотворительные бюджеты компаний на грядущий год.
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