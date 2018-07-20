На конкурсе «Красавица „Московского долголетия“ район Текстильщики представила Марина Эльясова 

Район Текстильщики на конкурсе «Красавица „Московского долголетия“ представила Марина Эльясова. Конкурсантка покорила жюри и зрителей талантливым выступлением.
— Конкурс состоял из трех этапов: визитка и модный показ, конкурс талантов и викторина о Москве. Каждой конкурсантке побороть волнение помогала не менее яркая группа поддержки. Для всех гостей конкурса в этот день были организованы мастер-классы по мейкапу, рисованию, декоративно-прикладному творчеству и йоге, — рассказали в филиале „Тектильщики“ Территориального центра социального обслуживания населения „Кузьминки“.
Все участницы получили призы и дипломы. (ск)