На конкурсе «Красавица „Московского долголетия“ район Текстильщики представила Марина Эльясова 

Управа района Текстильщики: последние новости

Технополис на Волгоградке посетила делегация из Кореи

В «Моих документах» на Волжском бульваре появилась новая услуга

Префект ЮВАО Андрей Цыбин отметил положительную динамику в подготовке жилого фонда к эксплуатации в осенне-зимний период