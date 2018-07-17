Главам сельских поселений запретят совмещать должность председателя в местном совете

Должность главы администрации сельских поселений запретят совмещать с должностью председателя местного совета. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Законопроектом предлагается установить запрет на совмещение главой сельского поселения, внутригородского муниципального образования города федерального значения, полномочий главы местной администрации и полномочий председателя представительного органа.

Алексей Чепа в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании отметил, что необходимость принятия предлагаемого законопроекта обуславливается отсутствием однозначной судебной практики.

«Согласно действующему законодательству, главы сельских поселений могут председательствовать в местном совете. Однако во многих посёлках глава сегодня не избирается, а назначается по конкурсу и становится депутатом без участия в выборах. Мы считаем, что избранные по конкурсу главы сельских поселений не могут одновременно возглавлять представительный орган», — отметил депутат.