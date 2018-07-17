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Главам сельских поселений запретят совмещать должность председателя в местном совете
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Главам сельских поселений запретят совмещать должность председателя в местном совете 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Должность главы администрации сельских поселений запретят совмещать с должностью председателя местного совета. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.
Авторами законодательной инициативы выступили заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа и член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Олег Николаев.
Законопроектом предлагается установить запрет на совмещение главой сельского поселения, внутригородского муниципального образования города федерального значения, полномочий главы местной администрации и полномочий председателя представительного органа.
Алексей Чепа в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании отметил, что необходимость принятия предлагаемого законопроекта обуславливается отсутствием однозначной судебной практики.
«Согласно действующему законодательству, главы сельских поселений могут председательствовать в местном совете. Однако во многих посёлках глава сегодня не избирается, а назначается по конкурсу и становится депутатом без участия в выборах. Мы считаем, что избранные по конкурсу главы сельских поселений не могут одновременно возглавлять представительный орган», — отметил депутат.
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