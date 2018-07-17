Специалисты «Моих документов» на Волжском бульваре помогут оформить пластиковый полис ОМС

Теперь во всех центрах госуслуг столицы, в том числе, района Текстильщики на Волжском бульваре, можно подать заявление об изготовлении полиса обязательного медицинского страхования нового образца в форме пластиковой карты с электронным носителем.

Екатерина Репина. — Оформить полис можно, если у вас ранее был полис старого образца, при изменении личных данных или необходимости получения дубликата. Пластиковый полис проще в использовании: компактный, заламинированный и меньше подвержен повреждениям. Пластиковую карточку удобно носить с собой — полис не займет много места в паспорте или кошельке и не износится со временем, — отметила специалист пресс-службы центров госуслуг Москвы

Если удобнее или привычнее хранить полис ОМС в бумажном виде, то оформить его также можно в любом центре «Мои документы» без привязки к месту жительства. Для оформления полиса ОМС любого образца необходим только паспорт, для получения дубликата потребуются данные старого полиса (серия и номер).

Напомним, центр «Мои документы» района Текстильщики находится по адресу: Волжский бульвар, квартал 95, корп. 2 Режим работы — ежедневно с 8.00 до 20.00. (ск)