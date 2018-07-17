Николай Жуков, начальник технологического отдела компании ЗАО «Август-Бел»:
— Сегодня наше предприятие совместно с учеными НАН Беларуси разрабатывает приемы уничтожения борщевика и выпускает препараты для его контроля. За работу важно взяться всем вместе — ученым, экологам, инспекторам по защите растений, частным лицам…
Инна Белановская, начальник Логойской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
— Наш район — один из самых загрязненных борщевиком в Минской области: здесь он оккупировал около 120 гектаров. Борьбу с ним начали еще шесть лет назад, а в этом году обработку гербицидами поручили специализированной организации. Растения, которые не погибли от химикатов, выкапывали. Результаты впечатляющие. Но вот в чем загвоздка: бывает, растет кустик борщевика на частном подворье, и к нему никак не подступиться — дачники за забор не пускают. А ведь одно растение может дать 25-30 тысяч семян. У представителей нашего сельсовета, санитарной службы и МВД есть полномочия штрафовать за несоблюдение требований к благоустройству индивидуальных жилых застроек: не избавляются от борщевика — могут поплатиться рублем. Так что этот вопрос в принципе решаемый.
Олег Масловский, заведующий сектором кадастра растительного мира Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси:
— У нас составлена карта «наступления» борщевика, стоит задача за два года свести его популяцию до минимума. Сейчас в Беларуси более 2900 гектаров борщевика, лидерство у Витебской и Минской областей. На территории Минска еще 7 лет назад он занимал площадь в 242 гектара, а в 2017 году площадь, подлежащая обработке, составляла уже 138 га. Что касается частных подворий, то службы за ненадлежащее санитарное состояние приусадебных участков, в том числе за не скошенные вовремя сорняки, могут вынести предписание и наложить штраф. Однако пока прямой штраф за то, что на участке растет инвазивное растение, например, борщевик или золотарник, который высаживают на клумбы, или аллергенная амброзия, которая движется к нам с юга, инспекторы наложить не могут.