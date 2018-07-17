Во дворе на улице Конёнкова восстановили освещение

После обращения жителя района Бибирево на портал «Наш город» во дворе дома № 4 по улице Конёнкова восстановили освещение. О проведении работ отчитался и.о. директора ГУП «Моссвет» Иван Солодовников

«На Ваше обращение сообщаю, что по указанному адресу обеспечено выполнение работ по замене электролампы в светильнике. В настоящее время освещение работает в полном объеме в соответствии с Регламентом технической эксплуатации наружного освещения г. Москвы », — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ис)