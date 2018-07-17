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Ограждение газона возле дома по улице Корнейчука отремонтировали коммунальщики
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Ограждение газона возле дома по улице Корнейчука отремонтировали коммунальщики 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Коммунальные службы починили ограждение газона возле дома № 33А по улице Корнейчука. Ремонт был произведен по просьбе жителя — он сообщил о поломке на портал «Наш город».
Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
«Эксплуатирующей организацией работы по восстановлению ограждения газона выполнены», — говорится в ответе, опубликованном на сайте.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (ис)
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