Ограждение газона возле дома по улице Корнейчука отремонтировали коммунальщики

Коммунальные службы починили ограждение газона возле дома № 33А по улице Корнейчука. Ремонт был произведен по просьбе жителя — он сообщил о поломке на портал «Наш город».

Проблема была устранена в установленный срок, а заявитель получил официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили

«Эксплуатирующей организацией работы по восстановлению ограждения газона выполнены», — говорится в ответе, опубликованном на сайте.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (ис)