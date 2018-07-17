Контроль потока воды стимулирует размножение рыб в реке Янцзы

Ухань, 17 июля / Синьхуа / — Четыре главных вида китайских карпов, обитающих в реке Янцзы, смогли отложить порядка 100 млн икринок, благодаря контролю потока воды на гидроузле"Санься" /"Три ущелья"/. Об этом сообщило во вторник Министерство водных ресурсов КНР.

С мая по июнь на гидроузле «Санься», расположенном в центральнокитайской провинции Хубэй, были проведены две экологические операции по увеличению оттока воды в целях создания паводков для стимулирования нереста рыб.

По сообщению института гидроэкологии при министерстве, в этот период в среднем течении реки было зафиксировано три пика нереста.

Для естественного нереста четырех главных видов карповых в Китае , к которым относятся черный карп, белый амур, белый толстолобик и пестрый толстолобик, необходима определенная температура и повышающийся уровень воды.

С 2011 года объем потоков воды в водохранилище регулярно корректируется, чтобы создать идеальные условия для размножения карпов.

Водохранилище продолжит искать способы восстановления заболоченных земель в нижних течениях Янцзы и защиты ареалов обитания водной флоры и фауны посредством проведения подобных операций, заявили в институте. -0-