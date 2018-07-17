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Полиция в Восточном Китае задержала 26 подозреваемых в производстве и торговле оружием
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Полиция в Восточном Китае задержала 26 подозреваемых в производстве и торговле оружием 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Нанкин, 17 июля /Синьхуа/ — Полиция города Хуайань в провинции Цзянсу на востоке Китая во вторник сообщила об аресте 26 подозреваемых в незаконном изготовлении и продаже оружия онлайн.
По итогам двухмесячного расследования сотрудники полиции также конфисковали 12 единиц оружия, главным образом пневматического, и множество запчастей для оружия.
Сообщение о людях, продающих оружие онлайн, поступило в полицию в мае, и 24 мая был арестован подозреваемый по фамилии Ван. Он, предположительно, незаконно реализовал более 18 тыс. пуль для пневматического оружия, заявили в полиции.
Следуя по наводке, полицейским удалось ликвидировать группировку по производству и продаже оружия, действовавшую в 15 провинциях и 27 городах страны.
В Китае гражданам запрещено производить, продавать либо владеть оружием. Согласно китайскому закону, лицу, незаконно владеющему оружием, грозит до семи лет лишения свободы. -0-
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