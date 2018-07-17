Полпреду Александру Матовникову показали разгромленный ураганом Зеленокумск

Полпред Александр Матовников увидел, как восстанавливают Зеленокумск после урагана 1 июля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора Ставрополья

Полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников выехал в Зеленокумск вместе с губернатором Владимиром Владимировым , чтобы оценить ход восстановительных работ.

Сперва чиновники посетили детский сад «Дюймовочка», который серьёзно пострадал во время урагана. Ветер сорвал шифер с четырёх корпусов, а летавшие по улице обломки выбили десять окон и повредили детские площадки. Посещать такой садик дети не могут, поэтому тех, кто не уехал на каникулы, временно перевели в другие дошкольные учреждения города. Ремонтировать детский сад начали на следующий день после стихийного бедствия. Сейчас на объекте установили новые окна и временно изолировали кровлю. Новую крышу из металла в детском саду построят к началу августа.

После экскурсии в детский сад губернатор повёл полпреда в среднюю школу №13, где также повреждены окна и крыша. По всему городскому округу ураган разгромил пять школ, пять детских садов, три центра дополнительного образования и техникум. К началу августа придётся поменять около 22 тысяч квадратных метров кровли, для чего городские власти наняли 14 строительных бригад.

«Рассчитываю, что руководство региона будет держать на личном контроле все вопросы, связанные с восстановительными работами в Советском городском округе, особенно на социально значимых объектах. Стихию невозможно предугадать, но всё необходимое для устранения последствий надо сделать в срок», — сказал Александр Матовников.

Мэрия отчиталась перед полпредом о ходе ремонта многоквартирных домов, пострадавших от урагана. Они рассказали, что 17 домов уже восстановлены, а остальные фасады и крыши строители починят к сентябрю. Пострадавшим жителям частных домов продолжают выделять материальную помощь. Особое внимание направлено на 12 одиноких пенсионеров, которые не смогут сами отремонтировать жильё.