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Полпреду Александру Матовникову показали разгромленный ураганом Зеленокумск
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Полпреду Александру Матовникову показали разгромленный ураганом Зеленокумск 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полпред Александр Матовников увидел, как восстанавливают Зеленокумск после урагана 1 июля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора Ставрополья.
Полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников выехал в Зеленокумск вместе с губернатором Владимиром Владимировым, чтобы оценить ход восстановительных работ.
Сперва чиновники посетили детский сад «Дюймовочка», который серьёзно пострадал во время урагана. Ветер сорвал шифер с четырёх корпусов, а летавшие по улице обломки выбили десять окон и повредили детские площадки. Посещать такой садик дети не могут, поэтому тех, кто не уехал на каникулы, временно перевели в другие дошкольные учреждения города. Ремонтировать детский сад начали на следующий день после стихийного бедствия. Сейчас на объекте установили новые окна и временно изолировали кровлю. Новую крышу из металла в детском саду построят к началу августа.
После экскурсии в детский сад губернатор повёл полпреда в среднюю школу №13, где также повреждены окна и крыша. По всему городскому округу ураган разгромил пять школ, пять детских садов, три центра дополнительного образования и техникум. К началу августа придётся поменять около 22 тысяч квадратных метров кровли, для чего городские власти наняли 14 строительных бригад.
«Рассчитываю, что руководство региона будет держать на личном контроле все вопросы, связанные с восстановительными работами в Советском городском округе, особенно на социально значимых объектах. Стихию невозможно предугадать, но всё необходимое для устранения последствий надо сделать в срок», — сказал Александр Матовников.
Мэрия отчиталась перед полпредом о ходе ремонта многоквартирных домов, пострадавших от урагана. Они рассказали, что 17 домов уже восстановлены, а остальные фасады и крыши строители починят к сентябрю. Пострадавшим жителям частных домов продолжают выделять материальную помощь. Особое внимание направлено на 12 одиноких пенсионеров, которые не смогут сами отремонтировать жильё.
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