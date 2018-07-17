Жители Ижевска помогли потерявшемуся во время ЧМ-2018 канадцу

Жители Ижевска не бросили в беде канадца и помогли ему вовремя добраться на футбольный матч чемпионата мира по футболу. Эта история произошла 29 июня в аэропорту Ижевска. В тот день дежурной по аэропорту была Алла Чурилова, и ее смена подходила к концу, женщина собиралась домой.

И тут мне приводят мужчину. У него был транзитный билет сообщением Самара Ижевск Уфа Казань . А рейс до Уфы отменили. Я на ломаном английском попытались ему объяснить это, и человек, закрыв глаза руками, заплакал, рассказывает Алла.

Девушка начала его успокаивать и пытаться разобраться, зачем канадцу в Уфу. Выяснилось, что его зовут Андреас и он едет на матч в Казань.

Мы посмотрели по интернету ближайший билет на поезд до Казани, отправление было в 23:10. Передавать его кому-то из таксистов опасались, поэтому я позвонила знакомой Светлане Гречкиной. Она переводчица и помогла бы не только доставить иностранца на вокзал, но и объяснить ему все происходящее, рассказала Алла.

От центра до вокзала и привет, Казань!

Такого звонка Светлана никак не ждала в тот момент они с супругом ужинали, а после собирались на дачу. Но бросили все дела, чтобы помочь иностранцу.

Алла передала Андреасу трубку, мы с ним проговорили час. А потом уже с Аллой решили: она привезет Андреаса в центр Ижевска, а оттуда мы увезем его на вокзал и посадим на поезд прямиком до Казани, продолжает Светлана. При встрече он рассказал много интересного: что он из Торонто, владеет дизайнерским агентством, показывал фото семьи. Мы с ним сразу обменялись контактами и после его отъезда переписывались по ватсапу почти каждый день, чтобы знать, что у него все хорошо.

Андреас планировал поездку за год, билеты купил в декабре 2017 года

Благодаря ижевчанкам в 4 утра следующего дня Андреас был в Казани. Там его встретили дежурные по вокзалу (Алла Чурилова попросила коллег в Татарстане помочь иностранцу).

Андреас отправил нам фотографию с дежурными казанского вокзала и с одной из болельщиц. Пригласил нас в Канаду и просил позвонить ему, как приедем он обязательно нам там все устроит и тепло примет, рассказала Светлана.

Андреас считает свое приключение судьбой: благодаря заминке он смог посмотреть Казань и Ижевск и успел на матч чемпионата мира по футболу Фото: архив героев материала Россия стоит того, чтобы ее узнать

По словам самого Андреаса, попасть на чемпионат мира по футболу он мечтал с 5 лет! Мужчина признался: он ожидал, что ему кто-то поможет, потому что, когда он приехал в Петербург , ему тоже помогли по мелочи. Но так, как ижевчанки, ему никто больше не помог.

Я ездил в Россию за потрясающими историями Кубка мира, но то, что случилось со мной в Ижевске, безусловно, лучшее воспоминание о моей поездке. Я обязательно вернусь в Россию, и, конечно, Ижевск будет в моем маршруте. В следующий раз я поеду со своей семьей, поскольку я действительно считаю, что ваша страна на 100% стоит того, чтобы ее узнать, говорит сам Андреас.