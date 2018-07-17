РФ направит в США запрос о необходимости допроса экс-посла Макфола

По его словам, Макфол руководил компиляцией докладных записок из Москвы Госдепартамент США о ходе следствия по «делу Магнитского».

Российские следователи хотят также допросить некоторых сотрудников спецслужб США , конгрессменов, сенаторов и их помощников. Речь идет о лицах, давших под присягой ложные показания против бизнесмена Дениса Кацыва и опекавших осужденного в РФ главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера . Куренной пояснил, что некоторые сотрудники спецслужб США участвовали в формировании ложных доказательств виновности гражданина России в судебном процессе США против Prevezon и опекали осужденного бизнесмена Браудера.

Напомним, дело в отношении принадлежащей Денису Кацыву компании Prevezon Holdings было начато в США в сентябре 2013 года. Власти США обвиняли ее в легализации средств, якобы украденных из российской казны. Обвинение настаивало на том, что первоисточником информации, позволившей завести дело против российской компании, был Уильям Браудер.

В мае 2017 министерство юстиции США заявило, что Prevezon Holdings согласилась выплатить американским властям порядка 5,9 млн долларов. Суд утвердил мировое соглашение, по которому в обмен на данный платеж снимался арест с арестованного имущества компании.

В надзорном ведомстве напомнили, что следственные органы России продолжают расследовать уголовные дела против Браудера. В рамках одного из таких дел прокуроры намерены отправить запрос американским коллегам для того, чтобы допросить несколько человек. По словам Александра Куренного, это сотрудники американских спецслужб, ряд госслужащих, предприниматели и иные лица, причастные к незаконной деятельности Уильяма Браудера.

Куренной огласил список американцев, которых хотят допросить российские следователи. Среди них трое сотрудников Агентства национальной безопасности США , дававшие показания в суде. «Это подписавший под присягой тот самый иск в суд США со слов Браудера Тодд Хайман, это забравшая похищенные материалы уголовного дела из России Светлана Энгерт и это опекавший Браудера в период его пребывания в США Александр Шварцман », — перечислили представитель Генпрокуратуры

Также в списке интересующих российское следствие американцев Дэвид Крэмер — в недавнем прошлом сотрудник Госдепартамента и помощник госсекретаря, а также Джонатан Винер — помощник сенатора Керри, сотрудник Госдепартамента и помощник госсекретаря. «Он, кстати, был первым лоббистом, который начал лоббировать интересы Браудера из числа сотрудников Госдепартамента», — отметил Куренной.

Кроме того, это Кайл Паркер , в 2009 году бывший сотрудником Хельсинской комиссии США и являвшийся помощником тогдашнего руководителя сенатора от демократов Кардина. «И, разумеется, это те самые братья Зифф — получатели незаконных доходов, американские финансисты и, в действительности, многолетние партнеры по криминальному бизнесу Уильяма Браудера», — указал представитель Генпрокуратуры, добавив, что перечисленными фамилиями список не исчерпывается.

Представитель ГП подчеркнул, что все претензии к указанным лицам подтверждаются документами. «И если коллеги из США обратятся к нам за соответствующей информацией, то мы в рамках международного правового сотрудничества окажем необходимую помощь и содействие. Но подчеркну, на паритетной основе, а не в одностороннем порядке», — отметил Александр Куренной

По данным Генпрокуратуры РФ, Браудер с 90-х годов прошлого века в нарушение российского законодательства занимался в интересах иностранных инвесторов скупкой акций нефтедобывающих компаний, в том числе "Газпрома" . «Позднее преступная группа Браудера вывела в офшоры из России денежные средства на общую сумму 1,5 млрд долларов. Из этих средств на счета Демократической партии США были переведены как минимум 400 тысяч долларов, а в дальнейшем фонд братьев Зифф перевел в фонд демократов 1,2 млн долларов», — рассказал Александр Куренной.

В 2013 году Браудер был осужден российским судом за налоговые махинации. Но так как осужденный не собирается возвращаться в Россию, приговор был вынесен заочно. Возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в России.

В конце 2017 года Тверской районный суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия «Дальняя степь», но не стал ужесточать срок наказания в 9 лет, полученный по предыдущему приговору.