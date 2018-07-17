Липецкий авиацентр одним из первых получит самолеты пятого поколения Су-57

Экипажи освоят этот тип летательных аппаратов сразу после специалистов Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени В. П. Чкалова в Ахтубинске

Специалисты Липецкого авиацентра одними из первых в Вооруженных Силах получат истребители пятого поколения Су-57.

«Сегодня Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение Воздушно-космических сил. Это Су-35, Су-30СМ. В ближайшее время мы получим новый самолет — Су-57, предназначенный для завоевания господства в воздухе», — заявил начальник Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Сушков.

По его словам, экипажи освоят этот тип летательных аппаратов сразу после летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени В. П. Чкалова в Ахтубинске.

Липецкий авиацентр является передовым соединением Воздушно-космических сил. Наращивание боевого потенциала авиации и усовершенствование летных методик — одни из важнейших задач, выполняемых специалистами центра.