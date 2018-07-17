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Липецкий авиацентр одним из первых получит самолеты пятого поколения Су-57
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Липецкий авиацентр одним из первых получит самолеты пятого поколения Су-57 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи освоят этот тип летательных аппаратов сразу после специалистов Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени В. П. Чкалова в Ахтубинске.
Специалисты Липецкого авиацентра одними из первых в Вооруженных Силах получат истребители пятого поколения Су-57.
«Сегодня Липецкий авиацентр оснащен лучшими самолетами, которые поступают на вооружение Воздушно-космических сил. Это Су-35, Су-30СМ. В ближайшее время мы получим новый самолет — Су-57, предназначенный для завоевания господства в воздухе», — заявил начальник Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Сушков.
По его словам, экипажи освоят этот тип летательных аппаратов сразу после летчиков-испытателей Государственного летно-испытательного центра Минобороны России имени В. П. Чкалова в Ахтубинске.
Липецкий авиацентр является передовым соединением Воздушно-космических сил. Наращивание боевого потенциала авиации и усовершенствование летных методик — одни из важнейших задач, выполняемых специалистами центра.
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