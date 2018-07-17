ICE планирует запустить фьючерсы на хьюстонскую нефть

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ. Хьюстон скоро запустит свои нефтяные фьючерсы, что станет признаком повышения его значимости на фоне увеличения американского экспорта нефти, сообщает Dow Jones со ссылкой на Wall Street Journal

Во вторник в ICE сообщили, что планируют запустить новые фьючерсные контракты с поставкой из Хьюстона. Эти фьючерсы обеспечат трейдерам прямой доступ к хьюстонским ценам на нефть. В зависимости от разрешения регулятора ICE может запустить данные контракты уже в текущем квартале.

В течение нескольких десятилетий эталоном цен на нефть в США были котировки из Кушинга, штат Оклахома, благодаря доступности этой нефти за счет поставок по крупным трубопроводам, а также объемным нефтехранилищам. Тем не менее, поскольку США становятся одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, некоторые аналитики отмечают, что центр ценообразования смещается на побережье Мексиканского залива, где нефть погружают на танкеры и отправляют за рубеж.

“Хьюстон стал основным торговым узлом”, — отметил Джефф Барбуто, вице-президент ICE по нефтяным рынкам. Цены в Хьюстоне больше учитывают экономику морских поставок американской нефти, добавил он.

Экспорт нефти из США резко увеличился после отмены в 2015 году 40-летнего эмбарго. В июне экспорт нефти из США достиг рекордного максимума 3 млн баррелей в день, а с тех пор составляет примерно 2 млн баррелей в день. Между тем общая нефтедобыча в США составляет рекордные 10,9 млн баррелей в день.

В настоящее время трейдеры, желающие торговать по хьюстонским ценам, используют фьючерсы, отслеживающие цены в Кушинге и контракты, отслеживающие спрэд между ценами в Кушинге и Хьюстоне. Новые контракты упростят этот процесс для трейдеров и компаний, желающих зафиксировать цены в Хьюстоне.

“Это упростит процесс хеджирования рисков по данному спрэду для наших потребителей”, — отметил Марк Роулз из Magellan Midstream Partners LP. Терминал в восточной части Хьюстона, используемый данной компанией, станет точкой расчетов и поставки по новым контрактам. «Поскольку объемы торгов на международном рынке увеличиваются, потребность в расчете цен и хеджировании возрастет», — отметил он.

Несколько раз в этом году цены на нефть в терминале Кушинга подвергались влиянию со стороны логистических проблем, что создавало препятствия для производителей нефти, отметил Джон Коулмэн, аналитик Wood Mackenzie.

“Инвесторам сложно наверняка понять, какие именно факторы определяют цены в Кушинге”, — считает Коулмэн. «Фьючерсы, основанные на нефти с побережья, должны быть намного более подходящими для торговли на мировом рынке», — добавил он.

Хьюстон также может начать конкурировать с другими основными экспортными городами, такими как Корпус-Кристи, полагают аналитики, так как инфраструктура для поставки нефти за рубеж становится все более развитой.

Запуск новых фьючерсных контрактов планируется в то время, когда цены на нефть из разных регионов США все больше различаются. Недостаточное количество нефтепроводов и рабочих негативно повлияло на цены в Мидленде, штат Техас, так как поставки оттуда теперь затруднены. В пятницу цены на нефть в Мидленде были на 8,44 доллара ниже цены закрытия фьючерсов на нефть из Кушинга. Тем временем цены на нефть из Хьюстона в настоящий момент на 4,77 доллара превышают котировки Кушинга.

Обычно новые фьючерсы сталкиваются со сложностями в вопросе репрезентативности и ликвидности по сравнению с другими давно обращающимися контрактами. Многие сомневаются в том, что фьючерсы на нефть из Хьюстона вскоре перевесят по важности контракты из Кушинга.

“Трейдеры, вероятно, не будут спешить с переходом на новые фьючерсы”, — сказал Коулмэн.

В 2016 году CME Group запустила контракты, которые отслеживают разницу между фьючерсами на нефть из Хьюстона и Кушинга, позволив участникам рынка хеджировать разницу в ценах. Совокупное число открытых позиций по подобным продуктам на биржах ICE и CME стабильно растет и уже превысило 180 000 контрактов, что более чем в два раза выше прошлогоднего показателя. Биржи ICE и CME являются двумя крупнейшими участниками рынка нефтяных фьючерсов.

Усиление торговой напряженности между США и Китаем также может усложнить рост экспорта и ослабить влияние новых контрактов на нефть из Хьюстона, полагает экономист по нефтегазовому рынку Филип Верлегер.

“Китай — один из естественных рынков сбыта американской нефти”, — сказал Верлегер. «Торговые войны, которые начал Трамп, поначалу могут вызвать некоторые проблемы», — заключил он.