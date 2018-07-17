Украинская полиция планирует закупить 80 автозаков

«В этом году планируется закупить 80 автомобилей для перевозки задержанных и взятых под стражу лиц. Спецтранспорт будет направлен в регионы», — рассказал он.

При этом Князев указал, что руководители ГУ Нацполиции в областях лично ответственны за организацию и контроль работы ИВС и конвойных подразделений.

Кроме того, по словам Князева, в полиции повысили минимальный уровень денежного обеспечения для рядовых полицейских, что позволит более качественно укомплектовать новыми кандидатами изоляторы временного содержания и конвойные подразделения.

«Изоляторы временного содержания и конвойные подразделения имеют жесткий график дежурств. Это в комплексе с нормальным денежным обеспечением должно привлечь молодежь», — указал Князев.

По его словам, полиция в прошлом году закупила 45 автозаков, оснащенных по европейским стандартам.

Князев отметил, что сейчас прилагаются усилия к улучшению содержания задержанных полицией.