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Украинская полиция планирует закупить 80 автозаков
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Украинская полиция планирует закупить 80 автозаков 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба МВД Украины в Facebook.
«В этом году планируется закупить 80 автомобилей для перевозки задержанных и взятых под стражу лиц. Спецтранспорт будет направлен в регионы», — рассказал он.
При этом Князев указал, что руководители ГУ Нацполиции в областях лично ответственны за организацию и контроль работы ИВС и конвойных подразделений.
Кроме того, по словам Князева, в полиции повысили минимальный уровень денежного обеспечения для рядовых полицейских, что позволит более качественно укомплектовать новыми кандидатами изоляторы временного содержания и конвойные подразделения.
«Изоляторы временного содержания и конвойные подразделения имеют жесткий график дежурств. Это в комплексе с нормальным денежным обеспечением должно привлечь молодежь», — указал Князев.
По его словам, полиция в прошлом году закупила 45 автозаков, оснащенных по европейским стандартам.
Князев отметил, что сейчас прилагаются усилия к улучшению содержания задержанных полицией.
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