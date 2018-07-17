За месяц без газа остались почти 2000 донских должников

В июне компания отключила от газоснабжения почти 2000 должников, об этом сегодня сообщили в пресс-службе компании. Наибольшее количество должников отключены в Ростове, Таганроге и Шахтах. «Задолженность перед поставщиком газа данных должников составила почти 30 млн руб.», — говорится в сообщении.

Компания напоминает, за газ следует платить своевременно. С начала 2018 года от сетей отключено более 6000 должников. Общая сумма их долга достигла 146,5 млн рублей. Теперь должникам предстоит не только вернуть свои долги, но оплатить работу специалистов по отключению, а после и по подключению дома к системе газоснабжения.