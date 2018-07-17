Заявки на участие во втором конкурсе Президентских грантов начали оформлять в Вологде

Некоммерческие организации областной столицы поборются за финансовую поддержку Президента России. В стране стартовал прием заявок на второй в этом году конкурс грантов.

Напомним, что средства распределены на две части: конкурсы проходят дважды в год. По итогам первого — получили грант 25 из 113 заявок НКО области. Победили 15 проектов из Вологды . Общая сумма грантовых выплат, поступивших организациям областной столицы, составила свыше 12 миллионов рублей.

Второй конкурс продлится до 10 сентября. Тем, кто желает поучаствовать, но не знает, как оформить проект и другие документы, помогут в Администрации Вологды.

«Мы оказываем вологодским организациям методическую поддержку. Могут обращаться помощью в составлении заявки на конкурс, рекомендательных писем. Уже поступила первая заявка от таджикской диаспоры. Также проводим семинары с НКО, сегодня — первая встреча», — рассказала специалист Управления информации и общественных связей Вологды Анастасия Лаврентьева.

Обращаться за помощью в оформлении проекта на грант можно по адресу: Каменный мост, 4, каб. 76. Подробности по телефону: 72-23-48.

В Правительстве области 18 июля в 15 часов состоится онлайн-семинар по подготовке заявок на конкурс, посмотреть который в режиме видеоконференцсвязи смогут представители НКО в городах и районах области. Примечательно, что в грантовый процесс активно вовлечены и НКО из районов — Череповецкого, Тотемского, Устюженского, Тарногского.