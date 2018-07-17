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Заявки на участие во втором конкурсе Президентских грантов начали оформлять в Вологде
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Заявки на участие во втором конкурсе Президентских грантов начали оформлять в Вологде 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Некоммерческие организации областной столицы поборются за финансовую поддержку Президента России. В стране стартовал прием заявок на второй в этом году конкурс грантов.
Напомним, что средства распределены на две части: конкурсы проходят дважды в год. По итогам первого — получили грант 25 из 113 заявок НКО области. Победили 15 проектов из Вологды. Общая сумма грантовых выплат, поступивших организациям областной столицы, составила свыше 12 миллионов рублей.
Второй конкурс продлится до 10 сентября. Тем, кто желает поучаствовать, но не знает, как оформить проект и другие документы, помогут в Администрации Вологды.
«Мы оказываем вологодским организациям методическую поддержку. Могут обращаться помощью в составлении заявки на конкурс, рекомендательных писем. Уже поступила первая заявка от таджикской диаспоры. Также проводим семинары с НКО, сегодня — первая встреча», — рассказала специалист Управления информации и общественных связей Вологды Анастасия Лаврентьева.
Обращаться за помощью в оформлении проекта на грант можно по адресу: Каменный мост, 4, каб. 76. Подробности по телефону: 72-23-48.
В Правительстве области 18 июля в 15 часов состоится онлайн-семинар по подготовке заявок на конкурс, посмотреть который в режиме видеоконференцсвязи смогут представители НКО в городах и районах области. Примечательно, что в грантовый процесс активно вовлечены и НКО из районов — Череповецкого, Тотемского, Устюженского, Тарногского.
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