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В Тверской области мужчина через суд вернул не только долг знакомого, но и проценты
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В Тверской области мужчина через суд вернул не только долг знакомого, но и проценты 

tvernews.ru 2 часа назад
Максатихинский районный суд Тверской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Семенова к Богданову о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Богданов взял у него в долг крупную сумму, что подтверждается его собственноручными расписками. Сумма долга на момент подачи искового заявления и до настоящего времени не возвращена.
Истец направил должнику заказное письмо и потребовал вернуть долг.
В свою очередь никакого ответа от ответчика не последовало, и Семенову пришлось обратиться в суд.
Как сообщает пресс-служба Максатихинского районного суда, исковые требования Семенова к Богданову о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами, удовлетворены.
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