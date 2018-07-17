В Тверской области мужчина через суд вернул не только долг знакомого, но и проценты 

Максатихинский районный суд Тверской области рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Семенова к Богданову о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Богданов взял у него в долг крупную сумму, что подтверждается его собственноручными расписками. Сумма долга на момент подачи искового заявления и до настоящего времени не возвращена.
Истец направил должнику заказное письмо и потребовал вернуть долг.
В свою очередь никакого ответа от ответчика не последовало, и Семенову пришлось обратиться в суд.
Как сообщает пресс-служба Максатихинского районного суда, исковые требования Семенова к Богданову о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами, удовлетворены.