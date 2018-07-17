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Иностранца из нижегородской глубинки отказались выпускать с территории России из-за штрафов ПДД
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Иностранца из нижегородской глубинки отказались выпускать с территории России из-за штрафов ПДД 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Иностранный гражданин не мог вернуться к себе на родину, поскольку не оплатил 11 штрафов ГИБДД и задолженность по кредитным платежам. Судебный пристав-исполнитель вынес ему постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Об этом сообщает Управление ФССП России по Нижегородской области.
В Воротынском районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство в отношении иностранного гражданина. Общая сумма по штрафам и кредитным платежам, которую он должен был заплатить, составила более 78 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель направил запросы во все регистрирующие органы с целью выявления имущества должника, но в ответ поступила отрицательная информация. Оказалось, что должник не живёт по месту своей регистрации и одной из мер воздействия на него стало временное ограничение выезда за пределы России.
Мужчина попытался вернуться в страну, уроженцем которой является, однако на границе ему сообщили, что из-за непогашенных долговых обязательств выезд с территории РФ для него закрыт. В районный отдел Службы на приём к судебному приставу пришли родственники иностранца и погасили долги, а также исполнительский сбор в размере 16 тысяч рублей. Постановление об ограничении выезда за пределы РФ было отменено и мужчина получил возможность вернуться в родные края.
Ранее мы писали, что недавно нижегородские судебные приставы заинтересовались московским бизнесменом, который накопил немало штрафов.
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