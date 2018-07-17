Из Казани в Болгар 21 июля пустят дополнительные автобусы и теплоходы 

На территории Болгарского музея-заповедника 21 июля состоится традиционное торжественное мероприятие «Изге Болгар жыены». Оно посвящено Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Естественно, что мероприятие вызовет интерес у жителей Казани. Чтобы им проще было добраться до Болгара из столицы Татарстана пустят дополнительные автобусы. С автовокзала «Столичный» он отправится в 6:00, а с «Южного» автовокзала — в 6:20. Стоимость билета в одном направлении — 310 рублей. Сохранятся и оба традиционных рейса в Болгар. С «Южного» автовокзала автобусы будут уезжать в 10:00 и 17:45. Кроме того, добраться по воде. 21 июля Казанский пассажирский порт организует специальный рейс теплохода «Метеор» по маршруту Казань-Болгар-Тетюши. Отправление теплохода из Казани в 6.00, обратно из Болгар — в 16.30. Никуда не денутся из расписания и регулярные рейсы. Из Казани теплоходы будут отправляться в 8:0 и 9:00. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.