В тренде: велосипедные очки

Итак, о том, что новый тренд захватывает модную индустрию мы поняли на Неделе высокой моды в Париже, когда в велосипедных очках появилась Белла Хадид Ким Кардашьян . Тренд подхватили несколько брендов: самые популярные, конечно, Jawbreakers, Alpinas, а также часто мелькают и модели из коллаборации Heron Preston x Nike Visions. Из люксовых марок первой обособила так называемые cycling sunglasses Stella McCartney. На Неделе мужской моды Vetements хорошенько позаботились о новых аксессуарах и очках — надо же худи с неприличными выражениями на русском чем-то дополнять. И пока фэшионисты еще размышляют о том, как же интегрировать этот горячий тренд в гардероб, в таких на свадьбе появляется никто иной, как принцесса Анна — Меган Маркл и ее нарушения корлевских правил отдыхают. Нормкорщики и любители «уродливой» моды ликуют: такие очки никогда не были привлекательными или модными. Они всегда ассоциировались с плохим вкусом, а сейчас, как известно, чем страннее, тем лучше. Поэтому носить такие очки с классическими костюмами и платьями будет одно удовольствие.

Белла Хадид

Надо отдать должное Белле — с выбором очков она никогда не промахивалась. Коллекция модели растет не по дням, а по часам, и она всегда умудряется подобрать правильную оправу и форму. Именно она была чуть ли не главным амбассадором тренда на узкие и микро-очки, а теперь продвигает и новый. Велосипедными очками девушка дополняет красный total look: короткие шорты, объемный свитшот и классические лодочки.

Риту мы уже не раз в подобных очках видели, но решили рассказать именно об этом аутфите: во-первых, потому что девушка в них выглядит, как суперзвезда — swag и все дела, только толстой цепочки и шубы не хватает (получился бы настоящий G-Dragon). Во-вторых, на девушке самые модные этим летом (или в этом году) брюки карго от I.AM.GIA, о которых мы уже успели рассказать. Так вот, британка умело управляется со всеми последними трендами, комбинирует их вместе, не забывает про голый топ и создает очень стильный лук. Мы в восторге!

Ким Кардашьян

За стилем Ким, конечно, далеко гнаться — когда под боком стилист от Бога Канье Уэст, то всегда можно быть уверенным в том, что твой «аутфит оф зе дей» появится на первых полосах газет и журналов. Поэтому на Неделю моды Ким собрала свой самый стильный образ: яркий жакет, босоножки и, внимание, велошорты (!) Не добавить сюда велосипедные очки было бы серьезным модным согрешением, и Канье рыдал бы после показа не из-за радости за своего друга Вирджила Абло, а из-за того, что так ничему жену и не научил.