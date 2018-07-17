Правительство РФ смягчит требования к уставам компаний

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Инициатива правительства по сокращению требований к уставам компаний в РФ упростит жизнь предприятиям малого и среднего бизнеса и приведет к увеличению числа регистрируемых фирм, считает гендиректор корпорации по развитию МСП Александр Браверман.

В понедельник глава правительства Дмитрий Медведев поручил своему аппарату подготовить изменения в законодательство в отношении учредительных документов предприятий и организаций, упрощающих требования к уставу. "Эта инициатива для малого и среднего бизнеса крайне востребована. Мы понимаем прекрасно, что сокращение тех норм, которые не носят диспозитивный характер, не являются развилочными, а просто стандартных, оно, бесспорно, упростит жизнь субъектам МСП. И, во-вторых, повысит количество субъектов МСП, которые будут регистрироваться. Это очевидно", — заявил Браверман РИА «Новости». Он отметил также, что упрощение требований к уставам юрлиц позволит сократить сроки регистрации фирм. Браверман добавил, что нередко предприниматели вынуждены тратить больше времени на технические моменты, чем на содержательные стороны своего дела. «Мы замеряли время проведения субъекта МСП и использования им сервисов „Бизнес-Навигатора“ в зависимости от количества кликов, и увидели, что пропорция прямая. Чем больше ему нужно делать действий, которые не связаны с содержанием, а связаны с техникой, тем меньше времени он проводит за использованием содержательных ресурсов», — пояснил Браверман.