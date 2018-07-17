Работы по строительству дополнительной полосы для автотранспорта стартовали на проспекте Победы в Вологде

Компания «Магистраль» приступила к работам в рамках капитального ремонта участка дороги по проспекту Победы и примыкающей к ней территории Торговой площади. Обновление участка площадью порядка восьми тысяч кв. метров. Ремонт проводится по поручению Губернатора области Олега Кувшинникова , озвученному весной на Градостроительном совете.

Специалисты производят уширение участка проезжей части на проспекте Победы. Его протяженность 120 метров. Площадь дорожного полотна, подлежащего замене, равна трем тысячам кв. метров. Параллельно с этими работами будет производиться обновление примыкающего участка площадью 4800 кв. метров от Октябрьского моста до пересечения с проспектом Победы. Все работы специалисты проводят поздно вечером и ночью, чтобы не мешать транспортному потоку.

«Наша задача — отремонтировать дорожное полотно с наименьшим количеством стыков, чтобы оно выглядело единым целым — это продлит срок службы. Самая большая сложность — загруженность участка, там постоянно движутся потоки транспорта в обоих направлениях, поэтому основной объем работ выполним в ночное время. Сначала снимем старый асфальт, установим бортовой камень, уложим два слоя асфальта — выравнивающий и основной, финишный», — рассказал главный инженер компании «Магистраль» Алексей Широпаев.

К капремонту привлекут порядка 30 дорожных рабочих и специализированную технику — дорожную фрезу, асфальтоукладчики, катки, самосвалы, экскаваторы-погрузчики. Общий объем финансирования — около 20 млн рублей. Завершить работы по контракту нужно в срок до 30 ноября текущего года.

Сергей Воропанов. «Администрация работает над улучшением качества жизни вологжан. И, конечно, мы понимаем, что одна из составляющих хорошего настроя жителей города — это качественная дорожная сеть. Именно поэтому особое внимание уделяется магистралям города. Мы проанализировали транспортные потоки города, и одним из мест наибольшего скопления автомобилей стал именно этот участок. Расширение проезжей части в этом месте позволит разгрузить движение на Октябрьском мосту и по проспекту Победы. В этом деле мы заручились поддержкой Губернатора области Олега Кувшинникова и скоро, вологжане смогу беспрепятственно проезжать проспект Победы в часы пик», — рассказал Мэр Вологды

Всего на ремонт дорог в Вологде в ближайшие пять лет будет направлено 1,5 млрд рублей. Такую поддержку городу пообещал глава региона Олег Кувшинников. Исполнение поручений Губернатора области — на личном контроле Мэра Вологды Сергея Воропанова.

Добавим, с начала летнего сезона специалисты компании «Магистраль» выполняют ямочный ремонт дорог в разных микрорайонах города. Основные силы подрядчика задействованы на обновлении дворовых территорий в рамках партийного проекта «Городская среда», из 31 двора уже отремонтирована половина. В ближайшее время стартует ремонт общественного пространства по улице Болонина, после чего в Молочном начнется обновление еще одного общественного пространства.