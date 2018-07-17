Работы по строительству дополнительной полосы для автотранспорта стартовали на проспекте Победы в Вологде 

Компания «Магистраль» приступила к работам в рамках капитального ремонта участка дороги по проспекту Победы и примыкающей к ней территории Торговой площади. Обновление участка площадью порядка восьми тысяч кв. метров. Ремонт проводится по поручению Губернатора области Олега Кувшинникова, озвученному весной на Градостроительном совете.
Специалисты производят уширение участка проезжей части на проспекте Победы. Его протяженность 120 метров. Площадь дорожного полотна, подлежащего замене, равна трем тысячам кв. метров. Параллельно с этими работами будет производиться обновление примыкающего участка площадью 4800 кв. метров от Октябрьского моста до пересечения с проспектом Победы. Все работы специалисты проводят поздно вечером и ночью, чтобы не мешать транспортному потоку.
«Наша задача — отремонтировать дорожное полотно с наименьшим количеством стыков, чтобы оно выглядело единым целым — это продлит срок службы. Самая большая сложность — загруженность участка, там постоянно движутся потоки транспорта в обоих направлениях, поэтому основной объем работ выполним в ночное время. Сначала снимем старый асфальт, установим бортовой камень, уложим два слоя асфальта — выравнивающий и основной, финишный», — рассказал главный инженер компании «Магистраль» Алексей Широпаев.
К капремонту привлекут порядка 30 дорожных рабочих и специализированную технику — дорожную фрезу, асфальтоукладчики, катки, самосвалы, экскаваторы-погрузчики. Общий объем финансирования — около 20 млн рублей. Завершить работы по контракту нужно в срок до 30 ноября текущего года.
«Администрация работает над улучшением качества жизни вологжан. И, конечно, мы понимаем, что одна из составляющих хорошего настроя жителей города — это качественная дорожная сеть. Именно поэтому особое внимание уделяется магистралям города. Мы проанализировали транспортные потоки города, и одним из мест наибольшего скопления автомобилей стал именно этот участок. Расширение проезжей части в этом месте позволит разгрузить движение на Октябрьском мосту и по проспекту Победы. В этом деле мы заручились поддержкой Губернатора области Олега Кувшинникова и скоро, вологжане смогу беспрепятственно проезжать проспект Победы в часы пик», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Всего на ремонт дорог в Вологде в ближайшие пять лет будет направлено 1,5 млрд рублей. Такую поддержку городу пообещал глава региона Олег Кувшинников. Исполнение поручений Губернатора области — на личном контроле Мэра Вологды Сергея Воропанова.
Добавим, с начала летнего сезона специалисты компании «Магистраль» выполняют ямочный ремонт дорог в разных микрорайонах города. Основные силы подрядчика задействованы на обновлении дворовых территорий в рамках партийного проекта «Городская среда», из 31 двора уже отремонтирована половина. В ближайшее время стартует ремонт общественного пространства по улице Болонина, после чего в Молочном начнется обновление еще одного общественного пространства.