Комплексный ремонт проезжей части на перекрестке улиц Ярославская и Ленинградская стартовал в Вологде

Сергей Воропанов. Ремонтные работы проведет компания «Дорсервис». Ход работ сегодня оценил Мэр Вологды

Работа по совершенствованию улично-дорожной сети — один из главных вопросов благоустройства Вологды. Согласно комплексному плану по сокращению пробок в городе, специалисты произведут уширение проезжей части улицы Ярославской и организуют там дополнительный разворот.

«Работы, которые проведем в этом году, позволят разгрузить ул. Ленинградскую и уменьшить количество пробок на ул. Ярославской. Развивать транспортный узел от ул. Новгородской до ул. Ярославской мы будем комплексно, в дальнейшем займемся ремонтом ул. Возрождения на участке от ул. Новгородской до ул. Ярославской. Фактически она будет дублировать ул. Ленинградскую. Люди поедут в соседний микрорайон по короткому пути. Следующим этапом станет ремонт ул. Возрождения на отрезке от ул. Ярославской до ул. Петина. Этот вопрос рассмотрим в следующем году, и тогда появится полноценный дублер ул. Ленинградской. Благодарю Губернатора Олега Кувшинникова за оказанную нам поддержку в решении актуальных вопросов развития дорожной инфраструктуры города», — отметил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Одним из первых появится разворот напротив дома на ул. Ярославской, 4. По проекту по четной стороне улицы планируется организовать две полосы для движения транспорта. Здесь заменят дорожное полотно протяженностью 355 м, с противоположной стороны отремонтируют участок дороги втрое короче. Уширение проезжей части не потребует спиливания деревьев и переноса опор освещения.

Сейчас дорожные работы активно ведутся на ул. Ярославской, в основном в ночное время. На объекте занято 6 единиц техники и вдвое больше дорожных строителей. Специалисты уже сняли асфальтобетонное покрытие, приступили к обустройству разворота на газоне, разделяющем транспортные потоки. На момент укладки дорожного полотна будет привлечено 36 рабочих. На проезжую часть будут укладывать высокопрочный материал — щебеночно-мастичный асфальтобетон. До этого он применялся только при ремонте городских магистралей — пр. Победы и ул. Чернышевского.

«Сложность объекта — в непрерывном движении транспорта. К тому же участок не прямолинейный, придется распределять силы, чтобы завершить работы как можно быстрее. Сейчас мы частично изменили схему движения, убрали парковки у домов на ул. Ярославской, 2 и 4. Применяем современные технологии ремонта — в местах стыков нового и старого полотна используем стеклопластиковые геосетки, которые не позволят появиться трещинам в местах стыков», — говорит директор компании «Дорсервис» Дмитрий Федотов

Также для удобства водителей по ул. Ленинградской у дома № 85 появится дополнительная полоса для поворота на ул. Ярославскую. Для этого будет разобрана часть тротуара и перенесен светофор. Эти работы стартуют на следующей неделе. Сейчас график отключения «электронного регулировщика» находится на согласовании, параллельно закупаются специальные материалы.

Асфальт на дополнительной полосе уложат в три слоя поверх «подушки» из песка и щебня. Стоимость работ по контракту превышает 12,5 млн рублей. Подрядчик дает гарантию на ремонт в течение 5 лет. Завершить работы необходимо до декабря, подрядчик планирует сократить сроки до начала августа.

Напомним, подобные работы по уширению проезжей части продолжаются на ул. Преминина и пр. Победы. Всего на ремонт дорог областной столицы в ближайшие пять лет из областного бюджета выделят 1,5 млрд рублей.