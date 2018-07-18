Пять крупных компаний заявили о своем участии в эксперименте по маркировке обуви

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Пять крупных компаний — «Кари», «Спортмастер», «Московская обувная фабрика „Парижская коммуна“, Zenden Group и Analpa (»ЛС Импорт") — стали первыми официальными участниками пилотного проекта по маркировке обуви. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который назначен единым оператором системы маркировки в РФ.

"Эксперимент состоит из нескольких этапов: в первую очередь к нему присоединятся пять крупных компаний, с самого начала принимавших в проекте активное участие", — заявили в пресс-службе, отметив, что далее этот список будет расширяться. В частности, в организации добавили, что на данный момент более 50 компаний выразили желание присоединиться к эксперименту.

По информации пресс-службы ЦРПТ, компании готовы отработать все процессы в максимально сжатые сроки, что даст возможность новым участникам подключиться к проекту быстрее и с меньшими издержками. «В июле ЦРПТ будет проводить образовательные сессии для участников пилота, заниматься установкой компонентов информационной системы для генерации и эмиссии кодов маркировки на производственных площадках. Предполагается, что в августе будет осуществлена полная прослеживаемость обувной продукции и ее последующая продажа на кассе в розничном магазине», — добавили в организации.

Представители пяти компаний-участниц эксперимента заметили, что считают маркировку реальной возможностью борьбы с контрафактом на рынке. Кроме того, в Zenden Group подчеркнули, что внедрение маркировки позволит экономить средства бюджета на раскрытии серых коммерческих схем. «Десятки миллиардов рублей высвободившихся средств государство ежегодно сможет направлять на реализацию больших инфраструктурных проектов, решение многих социально значимых задач, повышение качества жизни граждан», — прокомментировали в компании.

Как пояснили в ЦРПТ, в ходе эксперимента производители или импортеры будут наносить на обувную коробку или на товарный ярлык двухмерный цифровой код Data Matrix, который позволит проследить весь путь каждой пары обуви — от производства до вывода товара из оборота. Система будет фиксировать переход товара от собственника к собственнику на каждом этапе логистической цепи, что сделает невозможным вброс нелегальной продукции.

Пилот продлится до 30 июня 2019 года, а обязательная маркировка обуви, согласно распоряжению правительства, стартует 1 июля 2019 года.