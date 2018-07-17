Специалисты завершили работы по подсадке растений во Внуковском

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Специалисты завершили работы по компенсационной посадке однолетних растений на территории Внуковского. Информация об этом стала известна 17 июля от сотрудницы отдела благоустройства администрации поселения.

— Всего 30 процентов подсадки на территории поселения было выполнено, что составило около 4500 тысяч однолетних растений. Работы специалисты провели в деревнях Изварино Внуково , поселках ДСК «Мичуринец», Минвнешторга, при станции Внуково и микрорайоне «Солнцево Парк», — рассказала сотрудница отдела благоустройства администрации поселения.

Она отметила, что следующую подсадку однолетних растений будут проводить осенью 2018 года.