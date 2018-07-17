Работы по благоустройству придомовых территорий начались в поселке Газопровод

Фото: администрация поселения Сосенское

Благоустройство нескольких придомовых территорий началось в поселке Газопровод. Об этом 17 июля сообщили в администрации поселения Сосенское.

— Работы проведут рядом с домами №15 — №17. Их реализуют в рамках программы комплексного благоустройства территории поселка Газопровод на 2018 год. Специалисты, которые уже приступили к выполнению работ, приведут в порядок дворовую территорию, обустроят тротуары, парковочные места и детские площадки, — рассказала заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева.

Отметим, что комплексное благоустройство затронет и близлежащую лесополосу, которая проходит вдоль домов №14 — №18.