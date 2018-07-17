Ещё
Работы по благоустройству придомовых территорий начались в поселке Газопровод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работы по благоустройству придомовых территорий начались в поселке Газопровод 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Сосенское
Благоустройство нескольких придомовых территорий началось в поселке Газопровод. Об этом 17 июля сообщили в администрации поселения Сосенское.
— Работы проведут рядом с домами №15 — №17. Их реализуют в рамках программы комплексного благоустройства территории поселка Газопровод на 2018 год. Специалисты, которые уже приступили к выполнению работ, приведут в порядок дворовую территорию, обустроят тротуары, парковочные места и детские площадки, — рассказала заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева.
Отметим, что комплексное благоустройство затронет и близлежащую лесополосу, которая проходит вдоль домов №14 — №18.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Специалисты завершили работы по подсадке растений во Внуковском Ремонт автомобильных дорог запланировали в Краснопахорском Праздник для всей семьи провели в Сосенском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов35
США пригрозили России новыми санкциями129
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию294
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей80
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение