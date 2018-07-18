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Гостей фестиваля «Малина» ждет приятная перезагрузка
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Гостей фестиваля «Малина» ждет приятная перезагрузка 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Фестиваль «Малина» в селе Новоселки Рыбновского района в этом году его ждет FEST перезагрузка, сообщает «ВездеКультура». Всех гостей ожидает немало новинок.
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