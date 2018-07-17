«Гулял, купался и загорал». Волонтеры нашли мальчика, который ушел из дома несколько дней назад

Матвей устроил небольшое путешествие по Закамску и не предупредил родителей

11-летний Матвей исчез из дома 14 июля. Он вышел во двор, чтобы выбросить мусор в соседнем дворе, и не вернулся.

— Мы искали его у знакомых мальчишек и одноклассников, — говорила 59.ru мама подростка. — У друзей во дворе. Но его нигде не было. В итоге обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Сегодня вечером на поиски мальчика была организованная команда волонтеров. Не прошло и часа, как они нашли ребёнка.

— Жив и здоров. Как выяснилось, он просто гулял, купался и загорал. А ночевал, где придется, — сказали поисковики.

По словам мамы, мальчик уже уходил из дома два раза. Правда ненадолго, тогда его удавалось найти в тот же день в соседних подъездах. На этот раз Матвей пропал на несколько дней.

Подростка вернули родителям, поиски прекращены.