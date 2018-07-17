Социологи: Политическая обстановка на Украине — напряженная и взрывоопасная

17 июля в ходе пресс-конференции « Выборы VS Протесты: электоральные ориентации в крупных городах Украины » руководители аналитической группы «Социопрогноз» Киевского пресс-клуба, Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко (УИСИ), центра «Социальный мониторинг», а также Института анализа и прогнозирования представили результаты совместного соцопроса, проведенного 7— 11 июня в четырех регионах

Было опрошено 1250 респондентов в Западном, Северно-Центральном, Восточном и Южном регионах страны.

Согласно исследованию, политическая ситуация в Украине накаляется — 24% опрошенных считают ее взрывоопасной, а 62% считает ее напряженной (примечательно, что в декабре 2016 и 2017 года этот процент был меньше).

Благополучной ситуацию считают только 0,7%. При этом показатель сомневающихся в ответе составляет только 4%, хотя обычно это около 10%.

«Наименее критическим настроениям подвержена молодежь, а чем старше люди, тем больше они склонны считать ситуацию критической и напряженной. Про критическую ситуацию больше всего говорят в Северно-Центральном (29%) и Южном (27%) регионах. Наиболее спокойной ситуацию воспринимает Киев (53%), а на Востоке больше всего считают ее напряженной (62%)», — объявила глава правления УИСИ Ольга Балакирева

Результаты могут колебаться в пределах стандартной погрешности — 2,89%. Рейтинг досягаемости — 61%, что является не лучшим показателем — люди сегодня отвечают с неохотой.