В храме Зимнего дворца прошла литургия в память о царской семье

Службу возглавил настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин

На литургии присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и члены семьи Романовых.

Затем прошла церемония передачи иконы «Чудо Георгия о змие» строгановского письма первой трети XVIII века, в драгоценном окладе начала XX века. «История иконы тесно связана со старообрядческой традицией и по преданию принадлежала к семейным иконам Романовых. Предполагается, что „Чудо Георгия о змие“ будет храниться в Храме Спаса Нерукотворного в Зимнем дворце», — отмечается в сообщении.