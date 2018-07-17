В галерее «Граунд Ходынка» сыграют на терменвоксе

В галерее «Граунд Ходынка», которая расположена на улице Ирины Левченко недалеко от Аэропорта, 25 июля состоится концерт Oxford news. Перед гостями выступит музыкальный педагог, исполнительница, получившая мировую известность благодаря виртуозной игре на терменвоксе, Лидия Кавина. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Лидия Кавина начала изучать необычный инструмент в девять лет, а пять лет спустя дала свой первый концерт. Выступление положило начало музыкальной карьере, которая насчитывает тысячи театральных, радио— и телевизионных выступлений по всему миру.

Концерт начнется в 20.30. Адрес: ул. Ирины Левченко, д. 2. Стоимость билета 300 рублей. Телефон для справок: 8 (499) 198-76-84. (мю)