Ещё
В галерее «Граунд Ходынка» сыграют на терменвоксе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В галерее «Граунд Ходынка» сыграют на терменвоксе 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В галерее «Граунд Ходынка», которая расположена на улице Ирины Левченко недалеко от Аэропорта, 25 июля состоится концерт Oxford news. Перед гостями выступит музыкальный педагог, исполнительница, получившая мировую известность благодаря виртуозной игре на терменвоксе, Лидия Кавина. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
— Вместе с Кавиной на сцену выйдут ее соратники — Сергей Летов (духовые), Алексей Борисов (электроника), Владимир Китляр (терменвокс), — отметил представитель пресс-службы.
Лидия Кавина начала изучать необычный инструмент в девять лет, а пять лет спустя дала свой первый концерт. Выступление положило начало музыкальной карьере, которая насчитывает тысячи театральных, радио— и телевизионных выступлений по всему миру.
Концерт начнется в 20.30. Адрес: ул. Ирины Левченко, д. 2. Стоимость билета 300 рублей. Телефон для справок: 8 (499) 198-76-84. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Полицейские разыскивают Артура Цибирова, пропавшего вблизи района Аэропорт В поликлинике №45 жители САО смогут пройти бесплатный онкоскрининг День металлурга отметят в летней читальне на севере столицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов33
США пригрозили России новыми санкциями127
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца101
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию288
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей79
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение