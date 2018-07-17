«Я мечтала стать главой города»: первая женщина-мэр Самары отмечает юбилей

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Во вторник, 17 июля, у мэра областной столицы Елены Лапушкиной день рождения. Редакция 63.ru сердечно поздравляет Елену Владимировну с юбилеем и желает ей здоровья, энергии, счастья и любви!

Мы собрали несколько самых ярких цитат первой женщины-градоначальника, которые она произносила на официальных мероприятиях и которые напрямую связаны с жизнью Самары

Елена Лапушкина родилась 17 июля 1968 года в Куйбышеве . Окончила Куйбышевский политехнический институт. С апреля 1991-го по сентябрь 1992-го работала в Куйбышевском машиностроительном производственном объединении «Металлист» инженером-технологом гальванического цеха. В октябре 1992 года Елену Лапушкину пригласили на работу председателем Комитета по делам молодежи администрации Железнодорожного района. В 2000 году назначена руководителем отдела организационной работы. С сентября 2007-го по июль 2013-го являлась заместителем главы администрации Железнодорожного района. В июле 2013 года стала главой администрации Железнодорожного района.

«Могу выносить вопросы на федеральный уровень»

Елена Лапушкина заняла пост мэра 26 декабря прошлого года. За нее проголосовало большинство депутатов гордумы. Одним из весомых аргументов в ее пользу стала ее программа, которую она озвучила перед народными избранниками:

— Я осознаю весь груз ответственности, который я готова на себя взять, если вы меня поддержите. Могу выносить вопросы на федеральный уровень. Приносить лучшие практики по развитию города из других регионов.

«Клянусь работать на благо Самары»: слова из присяги

«Я мечтала стать главой города»После официальной церемонии в гордуме новый мэр немного поговорила с журналистами. Она коротко рассказала о задачах, которые считает самыми важными на посту хозяйки города:

— Я понимаю степень своей ответственности перед горожанами и перед городом. Я хочу, чтобы Самара развивалась, благоустраивалась. Задачи, которые перед собой поставила, я обозначила в своей программе. Это подготовка к выборам президента и к чемпионату мира по футболу, создание управленческой команды. Но прежде всего у нас несколько дней осталось до Нового года, и мне хочется навести порядок, очистить город от снега, чтобы у людей было прекрасное новогоднее настроение. Я мечтала стать главой города.

«С Новым годом!»

31 декабря часть жителей Самары получили эсэмэски с личными поздравлениями главы города с Новым годом.

— Желаю вам здоровья и удачи в новом году! — обратилась Елена Лапушкина к горожанам.

«Я с вами в твиттере»По примеру врио губернатора Дмитрия Азарова глава Самары зарегистрировалась в твиттере.

— Как и обещала, я с вами в твиттере.

Сейчас у Елены Лапушкиной 5 434 читателя.

Самарский мэр за 2017 год задекларировала 1 966 617 рублей. В собственности у градоначальника квартира — 30 квадратных метров. Еще одна жилплощадь — 47,3 квадратного метра — у нее находится в пользовании.

«Никакие документы я не подписывала»

В марте жители Ленинского района обнаружили, что на пересечении Мичурина, Дачной, Коммунистической и Клинической, а также в границах улиц Ленинской, Маяковского и Братьев Коростелевых строительные компании собираются возвести высотные здания.

— В настоящий момент ни по одному из этих объектов комиссия по застройке и землепользованию не собиралась, решение об отклонении отдельных параметров строительства не принято, никакие документы я не подписывала. Мы однозначно вынесем эти вопросы на заседание градостроительного совета, выслушаем мнение профессиональных архитекторов, изучим позицию жителей и только после этого примем окончательное решение, — сообщила горожанам Елена Лапушкина.

Елена Лапушкина не рубит с плеча

«Про 10-й район я точно вам сейчас не скажу»

Жители Крутых Ключей на встрече с градоначальником интересовались, какие же планы у мэрии по поводу создания в Самаре десятого района, в состав которого гипотетически могли бы войти территории «Кошелев-проекта».

— Про 10-й район я точно вам сейчас не скажу. Скорее всего, город будет прирастать не количеством районов, а людьми, — сказала мэр.

«Решение жителей нас удивило»

Так прокомментировала Елена Лапушкина итоги онлайн-голосования по поводу будущей судьбы Стены трудовой славы на Волжском склоне. Самарцы ее называют «Стена плача».

—Разрыв был минимальным. Большинство горожан — 51% — высказались за то, чтобы открыть вид на Волгу, сделав уровень стены чуть ниже. Теперь надо принимать технические решения, обсуждать с архитекторами и строителями, как эта стена будет в дальнейшем выглядеть, — сказала мэр. «Возвращаемся к пешему обходу районов»

Градоначальник поручила руководителям районных администраций лично обходить территории и назначить ответственных за различные участки. Дело было в апреле, в самом разгаре месячника по благоустройству:

— Люди недовольны, что чиновники не видят своими глазами происходящего на вверенных им территориях. Поэтому возвращаемся к старой, доброй традиции — пешему обходу районов. Сегодня каждый должен осмотреть свои территории и закрепить за ними ответственных сотрудников.

Не мешало бы повторить процедуру и сейчас, после окончания чемпионата мира по футболу. Думается, что чиновники увидели бы много интересного на подведомственных им территориях.

Ни в одной из официальных деклараций о доходах Елены Лапушкиной нет данных ни о ее супруге, ни о детях.

«Серьёзных отставаний от графика сейчас не фиксируется»Речь идет о транспортном сообщении между центром города и поселками Управленческий и Красная Глинка. Самарцы, которые здесь живут, пожаловались, что автобусы сюда ходят очень редко. Потом выяснилось, что и коммерческие маршрутки здесь отменили.

Городской дептранс вместе с компанией «СамараАвтоГаз», которой передали в аренду имущество МП «Пассажиравтотранс», увеличили количество муниципальных автобусов на 50-м маршруте до 20 машин.

— Наши специалисты ведут ежедневный мониторинг ситуации. Серьёзных отставаний от графика сейчас не фиксируется, — отчиталась врио губернатора Дмитрию Азарову Елена Лапушкина.

Плечом к плечу

«Спасибо вам за терпение»

И напоследок, конечно же, мундиаль. Во время матчей чемпионата мира в Самаре у Елены Лапушкиной было очень мало публичных выступлений. Однако она воспользовалась своим аккаунтом в твиттере, чтобы обратиться к жителям города:

— Огромное спасибо всем самарцам! За ваше терпение, за гостеприимство, за ваши открытые души и доброжелательные улыбки!