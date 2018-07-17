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Асфальтобетонное покрытие отремонтируют в Троицке
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Асфальтобетонное покрытие отремонтируют в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
На территории городского округа Троицк в начале лета пройдут работы по благоустройству территории. Информация об этом стала известна 17 июля.
— В летний период мы реализуем достаточно большой объем работ. Сейчас запланирован ремонт автомобильной дороги на улице Заречная. Проезд сплошь в ямах, передвигаться по нему необходимо с осторожностью. Ремонтные работы пройдут и на улице Пляжная. Сейчас мы готовим все необходимые документы для проведения тендера. Предполагается, что замена асфальтобетонного покрытия пройдет в начале августа, — уточнил сотрудник администрации городского округа Троицк.
Отметим, что к ремонту дороги привлекут несколько бригад рабочих.
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