Асфальтобетонное покрытие отремонтируют в Троицке

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На территории городского округа Троицк в начале лета пройдут работы по благоустройству территории. Информация об этом стала известна 17 июля.

— В летний период мы реализуем достаточно большой объем работ. Сейчас запланирован ремонт автомобильной дороги на улице Заречная. Проезд сплошь в ямах, передвигаться по нему необходимо с осторожностью. Ремонтные работы пройдут и на улице Пляжная. Сейчас мы готовим все необходимые документы для проведения тендера. Предполагается, что замена асфальтобетонного покрытия пройдет в начале августа, — уточнил сотрудник администрации городского округа Троицк.

Отметим, что к ремонту дороги привлекут несколько бригад рабочих.