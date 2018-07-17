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СМИ: ЕС потерял $10 млрд от сокращения экспорта в Иран
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СМИ: ЕС потерял $10 млрд от сокращения экспорта в Иран 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Erfan Kouchari/Tehran Times
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Страны Европейского союза понесли потери в размере 10 миллиардов долларов после сокращения экспорта товаров и услуг в Иран.
Об этом со ссылкой на заявление посла Австрии в Тегеране Штефана Шульца сообщило иранское агентство Shana. В рамках встречи с представителями иностранных компаний в Иране, на которой присутствовал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, посол Австрии отметил, что европейские компании хотели бы минимизировать потери на фоне угроз новых санкций со стороны США.
Он отметил, что президенты Ирана и Австрии в ходе недавних переговоров в Вене согласились о продолжении экономических отношений с учетом выполнения Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Штефан Шульц заявил о том, что Иран и его партнеры использовать все законные возможности для обхода санкций США:
"В ходе визита в Австрию президенты двух стран согласились с тем, что все права и экономические отношения, которые существовали ранее, будут продолжаться при условии, что Иран выполнит все положения договора. Нам нужно найти механизмы инструмент, который позволит обойти односторонние санкции США. ЕС будет делать это с помощью уже имеющихся различных инструментов. Европейские страны могут также расширить свое двустороннее сотрудничество с Ираном, используя свои возможности".
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