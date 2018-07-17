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Валерий Газзаев: «Законопроект о финансировании профессиональных клубов за счет частных инвестиций поможет эффективному использованию наследия ЧМ-2018»
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Валерий Газзаев: «Законопроект о финансировании профессиональных клубов за счет частных инвестиций поможет эффективному использованию наследия ЧМ-2018» 

Спорт-Экспресс 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
Зампредседателя комитета Госдумы по спорту, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев заявил, что законопроект о финансировании профессиональных клубов за счет частных инвестиций и льготах для бизнеса и компаний, инвестирующих в профессиональный футбол и спорт, поможет эффективному использованию наследия ЧМ-2018.
— Для эффективного использования наследия чемпионата мира надо в ближайшее время провести в российском футболе ряд важнейших реформ, — приводит комментарий Газзаева пресс-служба парламентария. — Необходимо ввести нормы о финансировании футбольных клубов исключительно за счет частных инвестиций, и активно внедрять в футбол государственно-частное партнерство, а также ввести льготы для бизнеса и компаний, инвестирующих в профессиональный футбол и спорт.
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