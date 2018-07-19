Газзаев высказал мнение о необходимых реформах в российском футболе

"Нужно изменить структуру проведения соревнований, сократить количество профессиональных клубов со 100 до 54. То есть от количества перейти к качеству. Я считаю, нашу Премьер-Лигу нужно увеличить до 18 команд, а первую лигу из 36 команд разбить на три зоны — Центр, Запад и Восток по географическому расположению", — сказал Газзаев.

Бывший тренер также добавил, что необходимо повысить коммерческую привлекательность футбольных лиг и увеличить коммерческие доходы клубов в 30 раз.

"Прежде всего за счёт роста поступлений от телевизионных прав. Тогда команды перестанут банкротиться одна за другой, как это происходит сейчас. И уже в ближайшие годы футбольные клубы смогут взять на себя содержание стадионов, построенных к чемпионату мира, чтобы снять финансовую нагрузку с государства", — заключил он.