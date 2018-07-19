Газзаев: нужно сократить количество клубов до 54, а Премьер-Лигу увеличить до 18 

Бывший главный тренер сборной России, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев высказал мнение о необходимых реформах в российском футболе после окончания чемпионата мира — 2018.
«На мой взгляд, для максимально эффективного использования наследия чемпионата мира надо в ближайшее время провести в российском футболе ряд важнейших реформ. Во-первых, нужно изменить структуру проведения соревнований, сократить количество профессиональных клубов со 100 до 54. То есть от количества перейти к качеству. (К примеру, в Италии, Испании, Франции количество профессиональных клубов — 40-44, в Германии — 54). Я считаю, нашу Премьер-Лигу нужно увеличить до 18 команд, а первую лигу из 36 команд разбить на три зоны — Центр, Запад и Восток по географическому расположению — и тем самым значительно сократить транспортные расходы, вовлечь в систему профессионального, детско-юношеского, массового и любительского футбола все регионы Российской Федерации. То есть создать 54 профессиональных клуба. А финансировать футбольные клубы исключительно за счёт частных инвестиций, активно внедрять в футбол государственно-частное партнёрство, а также ввести льготы для бизнеса и компаний, инвестирующих в профессиональный спорт и футбол. Данная идея получила поддержку председателя правительства Дмитрия Медведева в ходе встречи с депутатами нашей фракции. Соответствующий законопроект мною подготовлен и находится в настоящий момент на согласовании в правительстве. Во-вторых, необходимо повысить коммерческую привлекательность футбольных лиг и увеличить коммерческие доходы клубов в 30 раз, прежде всего за счёт роста поступлений от телевизионных прав. Тогда команды перестанут банкротиться одна за другой, как это происходит сейчас. И уже в ближайшие годы футбольные клубы смогут взять на себя содержание стадионов, построенных к чемпионату мира, чтобы снять финансовую нагрузку с государства. Для сравнения, в России медиаправа Российской Премьер-Лиги стоят и составляют — это на весь российский футбол — 25 млн долларов. К примеру, во Франции, Италии, Испании — 850-900 млн евро, в Германии — 1,5 млрд, а в Англии — 2,5 млрд Это основная статья бюджета профессиональных клубов. Согласно исследованиям, в 2017 году рекламный рынок в нашей стране был сопоставим с итальянским и испанским и составил шесть-семь млрд долларов, из которых примерно 45-50% приходилось на телевидение. Ежегодно рынок платного телевидения в России составляет 1,5 млрд долларов, во время трансляций игр чемпионата мира, очевидно, эта цифра выросла в разы. В-третьих, мы должны использовать спортивные базы для нужд детско-юношеских спортивных школ, академий, развернуть сеть детских футбольных центров, где дети с шести лет бесплатно смогут получить «футбольное образование». Тогда в России появится новое поколение технически подготовленных и физически развитых детей», — цитирует Газзаева «Справедливая Россия».