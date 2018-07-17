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Экскурсию по усадьбе Михалково проведут сотрудники одной из библиотек САО
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Экскурсию по усадьбе Михалково проведут сотрудники одной из библиотек САО 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
Познавательную экскурсию по усадьбе Михалково проведут 19 июля сотрудники библиотеки № 44, расположенной в САО. Об этом сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Северного административного округа.
— Во время экскурсии участники познакомятся с историческим прошлым усадьбы, судьбами людей, живших и гостивших здесь: князей Дашковых, генерала Панина, литератора Фонвизина. Также гостям расскажут об архитектуре зданий, сохранившихся в парке, — отметил сотрудник пресс-службы.
Начало в 16.00. Экскурсантов будут ждать у дома 38 на Михалковской улице. Участие бесплатное. Приглашаются все желающие. (мю)
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