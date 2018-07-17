Экскурсию по усадьбе Михалково проведут сотрудники одной из библиотек САО

Познавательную экскурсию по усадьбе Михалково проведут 19 июля сотрудники библиотеки № 44, расположенной в САО. Об этом сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Северного административного округа.

— Во время экскурсии участники познакомятся с историческим прошлым усадьбы, судьбами людей, живших и гостивших здесь: князей Дашковых, генерала Панина, литератора Фонвизина. Также гостям расскажут об архитектуре зданий, сохранившихся в парке, — отметил сотрудник пресс-службы.

Начало в 16.00. Экскурсантов будут ждать у дома 38 на Михалковской улице. Участие бесплатное. Приглашаются все желающие. (мю)