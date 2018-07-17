Йога под звуки гонга: в Челябинске открыли бесплатный центр реабилитации для наркоманов

В здании челябинского вытрезвителя на улице Курчатова, 26 открыли центр реабилитации для наркоманов и участковый пункт полиции. Начальник областного ГУ МВД Андрей Сергеев назвал проект новаторским. 17 июля он презентовал его своим коллегам и рассказал, кто сможет бесплатно воспользоваться услугами нового учреждения.

Участковый пункт полиции открыли на первом этаже, а центр реабилитации — на втором

На создание центра потратили пять миллионов рублей. Каждое утро его пациенты будут начинать с йоги, потом их ждут занятия с психологами, консультантами и обучение на кухне элементарным поварским навыкам.

Рассчитано учреждение на одновременное пребывание 28 человек, в год оно сможет принять до 168 пациентов.

Сергеев призвал коллег обратить внимание на центр и открыть подобные площадки в области

Реабилитация длится три месяца — два месяца пациенты будут жить в центре и ещё один месяц будут приходить туда днём. Курс на одного человека стоит 50 тысяч рублей. Деньги на лечение выделяют из бюджета.

Центр открыли за полгода. Город помог только зданием, все остальные вложения — частные

Всех пациентов будут проверять на ВИЧ и СПИД

— Это наш первый подобный проект в Челябинской области. Он новаторский. Об учреждениях такого формата в других субъектах России мы пока не слышали, не знаем. Я надеюсь, что работа его будет продуктивной, и число южноуральцев с порочными зависимостями будет постепенно снижаться, — заявил генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев. — Сначала мы открыли вытрезвитель, реабилитационный центр — это второй этап. Сегодня здесь присутствуют все начальники территориальных ОВД. Я надеюсь, что они посмотрят этот формат работы и реализуют его у себя.

Одновременно в центре смогут лечиться 28 человек

С пациентами будут заниматься психологи и консультанты

Какая же реабилитация без спорта?

Считается, что вибрации гонга целебны и помогают

расслабиться

Постоять на гвоздях придётся каждому, чтобы осознать свои возможности

По словам Андрея Сергеева, на реабилитацию в центр будут рекомендовать либо по решению суда, либо направлению из Челябинской областной клинической наркологической больницы.

Готовить еду пациенты будут сами. Это часть плана по их возвращению к обычной жизни

— Сюда будут попадать те, кого привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков, и судом им предписано пройти обязательное лечение и реабилитацию. Раньше они проходили реабилитацию платно в различных коммерческих центрах. Кто-то ездил в Новосибирск Курган , — рассказал начальник областного ГУ МВД. — В этом центре реабилитация будет бесплатной и добровольной. Но если человек откажется от неё, ему будет грозить до 30 суток ареста.

Первых пациентов рассчитывают принять в конце сентября — начале октября. Власти рассчитывают с его помощью снизить число наркоманов в городе.