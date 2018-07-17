Один из четырех детсадов в Суоярви хотят закрыть

У районной администрации нет денег на содержание дошкольного учреждения; жители Суоярви считают, что сад закрывать нельзя.

В Суоярви власти намерены закрыть один из четырех детских садов города. Об этом сообщили местные жители в социальной сети, данную информацию подтвердили и в районной администрации. Как рассказала жительница Суоярви Светлана Тетушкина, ликвидация учреждения создаст большие проблемы семьям с маленькими детьми.

— Многим родителям придется водить детей в садик на другом конце города. Это примерно час ходьбы (по карте — 5,4 километра. — прим. ред.). Автобус у нас в городе ходит очень плохо, примерно раз в час. Родителям просто придется дома сидеть с детьми, — считает женщина.