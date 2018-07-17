Один из четырех детсадов в Суоярви хотят закрыть 

У районной администрации нет денег на содержание дошкольного учреждения; жители Суоярви считают, что сад закрывать нельзя.
В Суоярви власти намерены закрыть один из четырех детских садов города. Об этом сообщили местные жители в социальной сети, данную информацию подтвердили и в районной администрации. Как рассказала жительница Суоярви Светлана Тетушкина, ликвидация учреждения создаст большие проблемы семьям с маленькими детьми.
— Многим родителям придется водить детей в садик на другом конце города. Это примерно час ходьбы (по карте — 5,4 километра. — прим. ред.). Автобус у нас в городе ходит очень плохо, примерно раз в час. Родителям просто придется дома сидеть с детьми, — считает женщина.
Вопрос о закрытии детского сада еще обсуждается, заявила корреспонденту портала «Карельские Вести» замглавы городской администрации Татьяна Тишкова. Между тем глава администрации Суоярвского района Карелии Олег Болгов рассказал изданию «Республика», что содержание учреждения не по карману местному бюджету. Кроме того, к зданию детсада есть претензии со стороны контролирующих органов.
Фото: russiaregions.ru По материалам: ptzgovorit.ru