Член избирательной комиссии Псковской области от партии «Яблоко» Елена Маятникова заявила особое мнение по вопросу регистрации Игоря Романова, выдвинутого на губернаторские выборы «Партией роста». «Игорь Романов выдвинут кандидатом 07 июня, листы поддержки кандидата Романова свидетельствуют, что 08 июня удостоверены нотариусами 114 из 116 подписей депутатов муниципальных представительных органов и глав муниципальных образований в его поддержку. 2 подписи удостоверены нотариусами 9 июня. Игорь Романов выдвинут партией, не представленной в представительных органах муниципальных образований Псковской области. Таким образом, все 116 листов поддержки Романова подписаны депутатами иных политических партий», — заявила Маятникова. С учётом размера средств, израсходованных согласно первому финансовому отчёту кандидата на услуги, которые могли быть связаны со сбором листов поддержки, и факта удостоверения в один день (а два листа поддержки — в одну минуту одним и тем же нотариусом) Маятникова заявила, что 98 процентов листов поддержки считает недостоверными. «В этом случае часть 20 статьи 37 Федерального закона № 67-ФЗ позволяет провести опрос лиц, достоверность подписи которых вызвала сомнение. Однако Избирательная комиссия Псковской области не воспользовалась такой процедурой. Полагаю, что все 116 подписей в листах поддержки Романова являются недостоверными, и, в соответствиифедеральным законом это является основанием для отказа в регистрации кандидата», — заявила Елена Маятникова. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».