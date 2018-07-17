В парке «Михалково» зацветут гортензии

В парке «Михалково», расположенном рядом с Тимирязевским, провели озеленение. Сотрудники коммунальных служб высадили астильбу Квеле, бадан, бузульник Пржевальского, гортензию метельчатую, а также живучку. Об этом сообщили в администрации парка.

— В случае если у жителей есть пожелания по озеленению парка, они могут подать заявку с указанием конкретного места посадки и вида растения в отдел благоустройства ГБУ «Жилищник Головинского района», — добавил представитель парка.

Что касается уже высаженных растений, все они отличаются длительным и эффектным цветением, устойчивостью к местному климату и городским условиям. (мю)