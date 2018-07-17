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В парке «Михалково» зацветут гортензии
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В парке «Михалково» зацветут гортензии 

Управа района Тимирязевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В парке «Михалково», расположенном рядом с Тимирязевским, провели озеленение. Сотрудники коммунальных служб высадили астильбу Квеле, бадан, бузульник Пржевальского, гортензию метельчатую, а также живучку. Об этом сообщили в администрации парка.
— В случае если у жителей есть пожелания по озеленению парка, они могут подать заявку с указанием конкретного места посадки и вида растения в отдел благоустройства ГБУ «Жилищник Головинского района», — добавил представитель парка.
Что касается уже высаженных растений, все они отличаются длительным и эффектным цветением, устойчивостью к местному климату и городским условиям. (мю)
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