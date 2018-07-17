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Контроль за московскими школьниками ужесточат
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Контроль за московскими школьниками ужесточат 

Мослента 2 часа назад
С начала учебного года некоторые московские школы в рамках пилотного проекта оснастят системой видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц. Об этом во вторник, 17 июля, заявил руководитель столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев, его слова приводит ТАСС.
«Мы вместе с коллегами из департамента образования будем тестировать пилотный проект, в рамках которого система распознавания лиц будет работать и в школах для того, чтобы убрать турникеты. Зачем нам это нужно? Это более гарантированная система точного контроля в отличие от турникета, и она дает больше дополнительных сервисов», — пояснил чиновник.
По его словам, если пилотный проект окажется удачным, в дальнейшем данную систему начнут распространять и на другие школы.
В мае стало известно, что столичные власти в целях соблюдения безопасности планируют запретить проносить в школы некоторые предметы. Охранникам были выданы ручные металлодетекторы. Какие именно предметы запретят проносить в учебные заведения, не уточнялось.
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