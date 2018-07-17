В Латвии намерены запретить использование полиэтиленовых пакетов

РИГА , 17 июл — РИА Новости . Правительство Латвии поддержало поправки к закону об упаковке, которые предусматривают запрет на использование в 2019 году бесплатных полиэтиленовых пакетов, сообщила пресс-служба кабмина.

"Ограничения будут распространяться не только на тонкие пакеты, но и на полиэтиленовые пакеты всех видов независимо от толщины материала, кроме пакетов с толщиной материала менее 15 микронов, необходимых в гигиенических целях или предусмотренных для упаковки открытых продуктов питания (полуфабрикатов — ред.)", — сказали в пресс-службе.

Поправками предлагается с 1 января 2019 года больше не выдавать бесплатно покупателям полиэтиленовые пакеты.

Законопроект еще должен утвердить парламент.