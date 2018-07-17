В Зеленограде после вмешательства Мосжилинспекции управляющая организация устранила недостатки

В Жилищную инспекцию по Зеленоградскому административному округу обратился житель корпуса 315 города Зеленограда с жалобой на управляющую организацию, которая за несколько лет не устранила причины появления протечек в квартире.

Факты, изложенные в обращении подтвердились, инспекторами выявлено, что причиной протечек являлось негерметичность примыкания кровельного покрытия козырька балкона кухни квартиры к фасаду здания.

Жилищные инспекторы выдали предписание управляющей организации ГБУ «Жилищник района Савелки», отвечающей за содержание общедомового имущества, об устранении нарушения, а так же в отношении организации и ее руководителя возбуждены административные дела по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований), предусматривающую административный штраф на юридическое лицо до 300 тыс. руб., на должностное до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трех лет.

Материалы административных дел были направлены в мировой суд для принятия решения.

На днях суд признал управляющую организацию и ее руководителя виновным в совершении административных правонарушений и назначил наказание в виде штрафа на организацию в размере 125 тыс. руб., на руководителя в размере 30 тыс. руб.

Предписания Мосжилинспекции исполнены в установленный срок.