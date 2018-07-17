Мое место — Берлин: как морская авиация нанесла удар по столице Рейха

В день военно-морской авиации вспоминаем подвиг советских летчиков ВВС Балтийского флота.

Российская Военно-морская авиация начала развиваться еще до революции. Еще в 1909 году капитан Лев Мациевич — выпускник Николаевской военной академии и один из первых авиаторов в Российской империи, изложил свою идею использования самолетов с кораблей. А в 1910 его коллега, подполковник Михаил Конокотин — заведующий складом мин Уайтхеда Кронштадского порта, предложил проект переоборудования броненосца «Адмирал Лазарев» в то, что позже назовут авианосцем. В феврале 1911 года в России был построен первый поплавковый самолет. К началу Первой мировой войны в Российской империи были сформированы первые авиационные войсковые соединения, в том числе гидроавиационные.

Однако, после революции большая часть авиапарка оказалась утерянной. Всего удалось сохранить только 40% того, что стояло на вооружении в стране. В 1918 году было создано Главное управление Красного военно-воздушного флота, в ведении которого и попала морская авиация. Уже к началу Великой Отечественной войны удалось создать мощную авиапромышленность, и количество самолетов военно — до 2500 самолетов на всех флотах.

Уже через месяц до Москвы оставалось около 450 километров, зато Берлин остался глубоко в тылу. Уже 22 июля немецкая авиация начала бомбить столицу СССР. После этого нацистское командование заявило о том, что советская авиация полностью уничтожена, и жителям германских городов бояться нечего — ни одна бомба не упадет на их дома. Такая самоуверенность немцев нуждалась в немедленном опровержении. Однако, фронт все дальше отходил от Берлина. Необходимо было найти максимально приближенный к столице Германии аэродром, с которого могли бы взлететь самолеты с максимальной бомбовой нагрузкой и достаточным для возвращения на базу запасом топлива.

Задачу «Нанести ряд бомбовых ударов по политическому центру фашистской Германии — г. Берлин» поручили выполнить летчикам ВВС Балтийского флота. Такой выбор был обусловлен обстановкой на театре военных действий. Тогда наши войска продолжали удерживать северную часть Эстонии и два острова — Даго и Эзель. На последнем был расположен аэродром Кагол, который решено было использовать для выполнения данной боевой задачи. 2 августа караван кораблей вышел из Кронштадта и направился к эстонскому острову. На их борту был запас авитоплива, бомб и специальные металлические листы аэродромного железа для удлинения ВПП.

Для нанесения бомбового удара по Берлину была создана специальная ударная группа, и уже 1 августа 1941 года она перебазировалась на подготовленный аэродром. Всего в составе изначально было 10 самолетов ДБ-3, однако за счет резервов авиасоединение было увеличена до 33 машин. Руководителем операции был назначен Начальник ВВС ВМФ, генерал — лейтенант Семен Жаворонков.

На борт самолеты ДБ-3 (дальние бомбардировщики) могли взять бомбовую нагрузку примерно в 750 — 1000 кило, плюс 3 тонны топлива, которых должно было с запасом хватить для возвращения на аэродром. Для того, чтобы незаметно пройти над оккупированной территорией было решено взять максимальную высоту и не выходить в радиоэфир.

Летчикам предстоял непростой почти 8-часовой полет, большая часть которого должна была пройти над водами Балтики, а еще часть за облаками. Слабое навигационное оборудование делало эту задачи очень сложной. Выполнение приказа было так же усложнено работой зениток противника.

Однако, поставленную задачу решили выполнить любой ценой. В ночь на 3 августа летчики выполнили первый полет с полным боекомплектом и баками заправленными «под пробку». Они провели разведку погодные условия и сбросили бомбы на немецкий город Свинемюнде.

Уже на следующую ночь группа самолетов совершила пробный полет до Берлина. Им была поставлена задача по выявлению расположения зенитной артиллерии вокруг столицы Рейха. По возвращению летчики доложили, что системы ПВО расположены кольцом вокруг города в радиусе 100 километров от него. Помимо этого немцы установили сеть прожекторов, которые способны были «бить» в высоту на расстояние 6000 метров.

Приняв во внимание эти факторы, уже 6 августа летчикам поставили боевую задачу. Приказано было вылететь вечером следующего дня и нанести бомбовый удар по Берлину. В 21:00 7 августа в воздух поднялись 15 ДБ-3.

Все часы полета члены экипажей работали в кислородных масках. Полет проходил на высоте в 7000 метров в сложных погодных условиях. На всем протяжении маршрута самолеты неоднократно подвергались обстрелам, однако, до столицы Германии удалось добраться без потерь.

Первые бомбы упали на Берлин в 1:30 ночи. Город был прекрасно освещен, все предполагали, что ни одна воюющая страна не отважится нанести удар по главному городу Рейха. Именно по столице Германии отбомбились только пять самолетов. Остальные сбросили бомбы на предместья города. Для немцев этот удар был шоком. Только почти через минуту в городе дали сигнал на применение светомаскировки. Несмотря на строгий запрет выхода в радиоэфир, один из советских летчиков не выдержал и все-таки доложил «Мое место — Берлин. Задачу выполнил!».

Самолеты вернулись на базу без потерь. Сначала немцы обвинили англичан, но командование королевских ВВС не стало приписывать себе эту заслугу. Уже на следующий день советское информбюро сообщило на всю страну о нанесении бомбового удара по Берлину без потерь. В тот период времени, жены и матери немецких солдат начали писать на фронт своим мужьям и сыновьям письма с вопросами примерно такого содержания: «Эрнст, зачем вы связались с русскими?», «Карл, что вы делаете на Восточном фронте?» или «Клаус, возвращайся домой. Это не наша война».

После этого налета ВВС Балтийского флота совершили 9 налетов на столицу Германии и сбросили на столицу Рейха 21 тонну бомб. Миф о недосягаемости крупных немецких городов для советской авиации летчики военно-морской авиации разрушили уже через два месяца после начала войны.